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نهاية حزينة لسائق تاكسي قرر مساعدة شاب في الشارع التركي - فيديو

2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هزت حادثة قتل شنيعة الشارع التركي، حيث أقدم شاب على قتل سائق تاكسي بعد أن قدم له يد المساعدة.


ورصدت كاميرا مراقبة معلقة في التاكسي، كيف توقف السائق أوغوز إرج (44 عاما) للشاب دليل أيسال (19 عاما)، الذي كان عالقا في منطقة غازيمير، واعتقد أوغوز أن دليل مريض لأنه يرتدي قناعا طبيا على وجهه وغطاء رأس، فقرر إيصاله إلى منزله.

وقاد الشاب سائق التاكسي إلى عناوين مختلفة لفترة من الوقت، وحين قرر النزول تظاهر بأخذ المال من جيبه، وأخرج مسدسا وأطلق 3 رصاصات متتالية على السائق من الخلف.


بعد ذلك، قام الشاب بصفع السائق على وجهه ليتأكد على ما يبدو من أنه فاقد للوعي، ثم فتش السيارة، وسرق سماعات السائق وهاتفه المحمول، وأخذ الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.

وتم نقل أوغوز، الذي أصيب بجروح خطيرة، إلى مستشفى غازيمير ، وبعد الإسعافات الأولية خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، توفي على إثرها.


وشاركت قافلة مكونة من 250 سيارة تاكسي، في نقل جثمان زميلهم الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير.


روسيا اليوم

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