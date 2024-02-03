جيش الاحتلال يقتحم بيت لحم ومخيم الدهيشة
التاريخ
2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، ومخيم الدهيشة المجاور لها، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف الفلسطينيين.
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