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السعايدة يرعى اختتام دورة الوقاية الإشعاعية لكوادر سلاح الجو الملكي

2/3/2024 1:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اختتام الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الوقاية الإشعاعية، والتي عُقدت يوم الأربعاء الماضي في مبنى الهيئة، وعلى مدار 5 أيام وشارك فيها 16 من منتسبي سلاح الجو الملكي الأردني.
ورحب السعايدة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال العمل الإشعاعي، مبيناً أن الدورة التدريبية جاءت بهدف تعزيز الوعي في مجال الوقاية الاشعاعية وتطوير قدرات المشاركين في هذا المجال، مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة كوادرها في الدورات التدريبية المتخصصة وتمكينهم من نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة القطاع.
من جانبه، أشار مدير الوقاية الإشعاعية في الهيئة المهندس أحمد حمدان أن محاور الدورة شملت المبادئ الأساسية للوقاية الاشعاعية وطرق الكشف عن الاشعة المؤينة وقياسها وتصنيفها، والتحكم الرقابي بمصادر الأشعة والآثار البيولوجية المنبثقة عنها، بالإضافة إلى توضيح حدود الجرعات الإشعاعية المسموح بها وأهمية توفير الوقاية الإشعاعية للعاملين وللجمهور على حد سواء، إلى جانب تخطيط الاستجابة للطوارئ الإشعاعية ومصادر التصوير الإشعاعي الصناعي.
واختتُمت الدورة بتنفيذ تمرين عملي على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي المتنقلة أشاد المشاركون بعدها بتعاون الهيئة لعقد الدورة التدريبية من أجل تعزيز قدراتهم في مجال الوقاية الإشعاعية، وتفاعلوا خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية.
ووزع السعايدة الشهادات على المشاركين.




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