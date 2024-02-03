واشنطن تعلن ضرب 85 هدفا بسوريا والعراق ردا على هجوم البرج 22

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارات على 7 منشآت في سوريا والعراق، ردا على الهجمات التي استهدفت قواتها بالمنطقة، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني و"مليشيات تابعة له" لمهاجمة القوات الأميركية، مضيفا أن "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في البرج "22" الأحد الماضي وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.



من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن قواتهم نفذت ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، واستهدفت فيلق القدس الإيراني و"المليشيات المرتبطة به".



وأضاف أن الرئيس بايدن أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له، حسب وصفه.



وفي وقت سابق، نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي أن الجيش بدأ مساء الجمعة تنفيذ ضربات للرد على هجوم الأردن الذي اتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق" بتنفيذه.

