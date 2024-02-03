مستقبل الهجوم الإسرائيلي على غزة ...عناصر محددة (٢ / ٣) الولايات المتحدة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) لا يمكن إنكار الدور الجوهري والحساس للولايات المتحدة في استمرار إسرائيل بهجومها الدموي المدمر على غزة. تمتلك الولايات المتحدة سلطة خطيرة على إسرائيل لا تمتلكها أية دولة أخرى في العالم، تتمثل في الدعم النوعي والاستثنائي والمفتوح لها، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. وقد أثبت هجوم الاحتلال الحالي على غزة ذلك الدعم الأميركي لإسرائيل بالدليل القاطع، والذي جعلها تضع نفسها شريكاً لإسرائيل في هذه الهجمة، غير آبهة بالنتائج المتربة على ذلك، سواء كان ذلك على المستوى الإقليمي العربي والإسلامي الشعبي، أو كان ذلك على الصعيد الداخلي الأميركي، ومدى تأثير ذلك على نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة.





وتلعب الولايات المتحدة دوراً آخر في هذا الهجوم، لا يقل أهمية عن الأول، ويتمثل في تحشيد دعم الحلفاء الغربيين لإسرائيل في هذا الهجوم، والذي يجعل دولاً غربية عظمى، متغافلة عن الجرائم التي تقترف في غزة، ومتوافقة فعلياً مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وإن كان بعضها بشكل ضمني لأسباب داخلية شعبية.

ويبرز دور الولايات المتحدة الخطير أيضاً في هذا الهجوم في تحييد الدور العربي الرسمي في التصدي لإسرائيل، في ظل علاقات التحالف القوية، بين الولايات المتحدة وتلك الدول، التي تتراوح بين الدعم الاقتصادي، والسياسي، والعسكري الأمني. فانحصر الدور العربي الرسمي، أمام الجرائم في غزة على مدار حوالي أربعة أشهر، على التصريحات السياسية والخطابات العاطفية، دون تدخل عربي رسمي عقابي رادع لإسرائيل.







رغم تصاعد الخلافات، والتي كان من الصعب إخفاؤها، بين الإدارة الأميركية وحكومة الحرب الإسرائيلية خلال هجوم الإحتلال الحالي على غزة، حول قضايا تتعلق بطبيعة الهجوم وحدوده ومستقبله، إلا أن حقيقة العلاقة العميقة والصلبة بين البلدين منعت الولايات المتحدة من ممارسة أي ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف الهجوم على غزة. يأتي ذلك على الرغم من الأضرار التي تلحق بادارة الرئيس بايدن الحالية على المستوى الإقليمي المحيط. ليبقى القرار الفصل في تطورات الهجوم الإسرائيلي على غزة بيد نتنياهو وحكومته.





وعلى الرغم من تصاعد الأصوات الشعبية في الولايات المتحدة المطالبة بإنهاء هجوم جيش الإحتلال على غزة، وبشكل غير مسبوق، كما تبور ذلك الموقف في أروقة صنع القرار التنفيذية والتشريعية الأميركية، جاء الموقف الرسمي حاسماً، ليعكس واقع الدولة العميقة، الأسيرة لسطوة الصهيونية المسيحية الداعمة لإسرائيل، دون قيود أو حدود. فلم تتوان الإدارة الأميركية عن قمع الأصوات المعارضة لهجوم إسرائيل أو المؤيدة للفلسطينيين، في تناقض محرج لدولة تتدعي قيامها على أسس الديمقراطية وحرية التعبير ومبادئ حقوق الإنسان. ولا يبدو الأمر سيكون مختلفاً في حال قدوم ترامب إلى سدة الحكم نهاية العام الجاري، لأن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل قضية يتفق عليها صانعو القرار في الحزبين.





لعقود، تمتعت إسرائيل بدعم أميركي قوي من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وحسب تقرير نشره الكونجرس،

إستفادت إسرائيل من دعم مالي أميركي بقيمة ٢٦٥ مليار دولار منذ قيامها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على مثل هذا القدر من المساعدات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتعد إسرائيل المستفيد الرئيس من المساعدات العسكرية الأميركية، في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي، حيث تلقت أكثر من ١٣٠ مليار دولار منذ العام ١٩٤٨. وفي العقود الأخيرة، ارتفع حجم المساعدات الأميركية لاسرائيل، حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم في العام ٢٠١٦، لمدة

١٠ سنوات، بمساعدة سنوية تبلغ ٨١٥ مليون دولار، يسمح من خلالها لإسرائيل، بشكل حصري، باستخدام ريعها، في شراء منتجات وخدمات إسرائيلية.





طوال حياته السياسية، لم يخف بايدن دعمه الثابت لإسرائيل، فيعرف نفسه صهيونيًا. ومثل أسلافه، يعتقد أن المصالح الأميركية تكمن في بقاء ووجود إسرائيل كدولة يهودية. منذ السابع من أكتوبر، تضامن بايدن بثبات مع إسرائيل، رغم الخلافات التي كانت تظهر على السطح بين الفينة والأخرى، حول تفاصيل الهجوم ومستقبله. وأقر مجلس النواب ومجلس الشيوخ تشريعاً من الحزبين يدعم إسرائيل ويدين حماس. بعد وقت قصير من بدء الحرب في قطاع غزة، طلبت الإدارة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على مبلغ غير مسبوق قدره ١٤ مليار دولار كمساعدات عسكرية تكميلية لإسرائيل.





لم يوافق الكونجرس على ذلك، بسبب ربط بايدن تلك المساعدات بأخرى غير إسرائيل، رغم دعم الحزبين المساعدات لإسرائيل. ورغم غياب القانون الذي يمنح إسرائيل التمويل الإضافي، أبلغت إدارة بايدن الكونجرس في أوائل كانون أول الماضي بيعها ذخائر دبابات لإسرائيل بقيمة ١٠٦ مليون دولار. وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن بلينكن عن بيع قذائف مدفعية ومعدات أخرى لإسرائيل بمبلغ ١٤٧ مليون دولار، وهو ما يحق له القيام به دون العودة للكونغرس. وهي المرة الثانية التي تتم فيها الموافقة على مساعدات لإسرائيل بهذه الطريقة، خلال ثلاثة أشهر الحرب، لحقها صفقة ثالثة مؤخرا.





استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن دعا لوقف إطلاق النار، وكانت من بين الدول العشر التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة الذي يطالب بوقف أطلاق النار، وأيدته باقي دول العالم. ولا يزال البيت الأبيض يرفض الدعوة إلى وقف دائم للقتال، ويصر على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. وتضمنت جولة بلينكن الرابعة له في المنطقة منذ بدء الهجوم، في النصف الأول من الشهر الماضي، التركيز على ربط حل الدولتين بالتطبيع مع السعودية، وهي المرة الأولى التي يجري فيها ذلك الربط صراحة.

ويعتبر حل الدولتين المخدر الذي تستخدمه أمريكا للتأثير عاطفياً على الفلسطينيين، إلا أن ذلك المخدر يختفي أثره بعد ذلك.





ويظل تأييد إدارة بايدن لإسرائيل والأغلبية في الكونجرس نواب وشيوخ ديمقراطيين وجمهوريين متجذراً. ورغم تعاطف الديمقراطيون عموما بشكل أكبر مع الفلسطينيين مقارنة بالجمهوريين، فيؤيد ٥٠ في المائة من الديمقراطيين موقف بايدنالداعم لإسرائيل حالياً، في حين لا يتوافق معه ٤٦ في المائة منهم.وتأثر تأييد الجمهوريين كذلك لإسرائيل مؤخراً، فانخفض ذلك الدعم بنسبة ١٠ في المائة، وذلك من ٧١ في المائة إلى ٦١ في المائة. وعلى الرغم من أن قضايا السياسة الخارجية لا تؤثر كثيرا على توجهات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن عملية طوفان الأقصى دفعت بقضية علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل إلى صدارة الحملة الانتخابية.







رغم توجيه دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، انتقاداتلإسرائيل ونتنياهو بسبب الهجوم على غزة، إلا انه تراجع بعد ذلك. ويعتبر ترامب أن نتانياهو خذله باعترافه السريع بفوز بايدن، وبعدم المشاركة في عملية اغتيال قاسم سليماني. أكد ترامب لاحقا، أنه يقف مع إسرائيل، مشدداً على أنه أفضل صديق لها، ومذكرا بمواقفه خلال عهد ادارته، ومؤكداً على مواصلة دعمها. وهاجم المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة، وأكد نيته تجميد دخول اللاجئين لبلاده، بمن فيهم الغزيون، وكل من يدعم حركة حماس. إن هزيمة بايدن في الانتخابات القادمة وقدوم ترامب لن يغير من واقع علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، حتى وإن ظهرت خلافات بين قيادات البلدين، كم حصل من قبل، لأن الالتزام الأميركي بإسرائيل عميق عمق المصالح بينهما والايمان بدورها في المنطقة.





أكد مايك بنس نائب الرئيس السابق بأنه لا ينبغي للقادة في هذا البلد ارسال أي رسالة سوى وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل. إن الدولة العميقة في الولايات المتحدة التي تتبنى إسرائيل دون حدود، وتضمن وصول مؤيديها للمناصب الحساسة، تقف أيضاً بقوة في وجه كل ما يعارضها، حتى وإن تعارض ذلك مع مبادئ جوهرية تدعيها. وفجر الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة، وفي تطور غير مسبوق، الانتقادات لإسرائيل وللإدارة الأميركية التي تدعمها، في الكونجرس وفي الوظائف الفيدرالية وفي الشارع، خصوصاً بين الشريحة الطلابية والشباب.





اعتبر السيناتور بيرني ساندرز عضو مجلس الشيوخ، من الديمقراطيين التقدميين، أن بلاده "متواطئة في الكابوس الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين اليوم"، وأكد أن تقديم بلاده مساعدات عسكرية إضافية غير مشروطة لإسرائيل، يعني موافقتها على ممارسات إسرائيل غير الإنسانية في غزة. وطالب عدد منالديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الادارة الأميركية بوقف إطلاق النار في غزة، وهناك من ربط منهم ذلك الهجوم باستخدام الأسلحة الأميركية. فأرسل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بقيادة إليزابيث وارين رسالة لبايدن تدعوه لضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى إسرائيل بما يتعارض مع القانون الأميركي والقانون الدولي. وطالبت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب إسرائيل برفع حصارها عن غزة، وإنهاء الاحتلال، وتفكيك نظام الفصل العنصري.







واجهت تلك المطالب انتقادات لاذعة من مجلسي النواب والشيوخ وصلت لمستوى اتهامات نواب بمعاداة السامية. وجاء تصويت مجلس الشيوخ الأميركي ضد اقتراح قدمه السيناتور بيرني ساندرز لربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بمراقبة حقوق الإنسان في غزة، والذي فشل، بمعارضه ٧٢ صوتًا مقابل ١١صوتًا مؤيدًا.

لم يأت الانتقاد لسياسة الادارة الداعمه لإسرائيل في ذلك الهجوم من الكونجرس فقط، بل جاء أيضاً من قبل عدد من الموظفين الفدراليين، فقد دعا أكثر من ٥٠٠ موظف فيدرالي إلى وقف إطلاق النار في رسالة مفتوحة إلى إدارة بايدن. وقد واجه هؤلاء تهديدات بالطرد والفصل من مناصبهم، إن واصلوا الإعلان في مواقفهمالمناهضة لإسرائيل.







ازداد دعم الشعب الأميركي خصوصاً من فئة الشباب للقضية الفلسطينية خلال الهجوم الإسرائيلي الحالي بشكل غير مسبوق، وإن بدأ ذلك يتبلور في السنوات الأخيرة. وأصبحت الجامعاتالكبرى والمدن المهمة ساحات للاحتجاج والإدانة لسياسات إسرائيلوالدعوات لتحقيق العدالة للفلسطينيين. ويمكن فهم مدى تعقد الصورة في الشارع الأميركي، فثلثي الديمقراطيين الشباب، الذين تقل أعمارهم عن ٤٥ عامًا، و٥٧ في المائة من الديمقراطيين من غير البيض، لا يوافقون على سياسة بايدن في غزة اليوم. ورغم ذلك، أصدر مجلس الشيوخ، في التاسع عشر من شهر تشرين الأولالماضي، قراراً يدين حركة حماس والأنشطة الطلابية "المعادية للسامية" في حرم الجامعات الأمريكية، وطالب الكونجرس رؤساء الجامعات بالعمل على مكافحة تصاعد معاداة السامية. فضحت تلك التطورات حقيقة الديمقراطية الأميركية والحريات التي تتغنى بها، حيث بدأت حملات تكميم الأفواه وإسكات الطلاب، والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، والتي هددت الطلاب بالفصل التعسفي.وأصبحت جامعة جورج واشنطن رمزا للصراع بين مسؤولي الجامعة والطلاب المؤيدين للفلسطينيين، حيث قامت بمنع هؤلاء الطلاب من المشاركة في الأنشطة داخل الحرم الجامعي.





لا يبدو أن هناك تغيرات جوهرية ستحدث في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل قريباً، وإن كان ذلك ليس ثابتاً في ظل تغيرات بنيوية تدريجية تحدث في المجتمع الأميركي، قد تقلب المعادلات يوماً رأساً على عقب.