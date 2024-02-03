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النفط عالمياً يسجل انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2%

2/3/2024 1:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار النفط عالمياً بنحو 2%، مسجلة خسائر أسبوعية بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.
وتأثرت أسعار النفط بتراجع النمو الاقتصادي في الصين واحتمال تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار بما يعادل 1.7% عند التسوية إلى 77.33 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.54 دولار أو ما يعادل 2% عند التسوية إلى 72.28 دولار للبرميل.
وخسر كلا الخامين القياسيين نحو 7% خلال الأسبوع.





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