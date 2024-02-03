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ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

2/3/2024 1:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، بشكل كبير فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل عند 72 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الجمعة 134 نقطة ليصل إلى 38654 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 267 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 4958 نقطة.
ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مايكروسوفت وأميركان اكسبرس ومن قطاع البنوك، غولدمان ساكس وجي بي مورغان (شيس).




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