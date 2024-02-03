خبرني : إيفانكا ترامب تبتعد عن السياسة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تبحث إبنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيفانكا عن فرص تجارية جديدة، مثل القيام باستثمارات في القطاع الخاص في "الأشياء التي تهتم وتؤمن بها"، كجزء من حياتها الجديدة في ميامي، بعد ابتعادها عن السياسة.

ونقلت مجلة "بيج 6" عن مصدر مقرب من إيفانكا قوله إنها تعيش حالياً حياة أفضل في ميامي، بعدما أمضت 4 سنوات في التركيز على عملهما في البيت الأبيض بصفتها مستشارة لوالدها.

وتابع: "هي تستمتع حالياً مع زوجها بحياتهما في ميامي، حيث يتشاركان بتربية أطفالهما الثلاثة، ويعيشان بالقرب من العائلة".

وأصبحت الفروسية من أبرز الأمور التي تهتم بها إيفانكا خلال إقامتها في ميامي، نظراً لانجذاب الطبقة المخملية والمجتمع الأمريكي الراقي إلى هذا النوع من الرياضة، وما يغدقه من أموال ضخمة على المنافسات والتحديات.

كانت قد تواترت معلومات عن أن إيفانكا وعدد من أفراد العائلة يتطوعون في "بنك طعام محلي"، يقدم وجبات للمشردين والمحتاجين، وهو مشروع قابل للتطور، والتوسع إلى العناية الطبية.

وكانت إيفانكا ترامب قد أعلنت أنها لن تكون طرفاً بالحملة الانتخابية لمحاولة والدها العودة إلى البيت الأبيض عام 2024، مشيرة إلى أنها اختارت إعطاء الأولوية لأطفالها وحياتها الخاصة، لكنها أكدت أنها ستدعمه خارج الساحة السياسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "غارديان" عام 2022.

تستمتع بحياتها الجديدة

كان آخر ظهور علني لإيفانكا وزوجها المستشار الرئاسي الأمريكي السابق جاريد كوشنر في سباق بيغاسوس لكأس العالم للخيول، الذي أقيم نهاية الأسبوع في حديقة "غلف ستريم" بولاية فلوريدا.

كما حلَّ كل من ترامب وكوشنر ضيفين على حفل عيد ميلاد الميلياردير العالمي جيف بيزوس، الذي أقيم في مدينة بيفرلي هيلز، في حضور كوكبة من المشاهير منهم كيم كارداشيان، جاي زي وبيونسيه، أوبرا وينفري، هايلي بيبر وكيندال جينر.

وكانا قد شاركا في حفل نظمه خبير الحياة الليلية في ميامي ديف غروتمان، خلال معرض "آرت بازل ميامي بيتش" في (كانون الأول) 2023، والعديد من الأنشطة الاجتماعية، التي تقوي علاقاتها بهذه الطبقة من أجل الاستثمارات المقبلة.