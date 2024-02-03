زلزال بقوة 5.1 درجات يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجات ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية اليوم السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجات، وقع على عمق ستة كيلومترات.





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