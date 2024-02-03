زلزال بقوة 5.1 درجات يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية

زلزال بقوة 5.1 درجات يهز ولاية أوكلاهوما الأمريكية
التاريخ
2/3/2024 1:00:32 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجات ضرب ولاية أوكلاهوما الأمريكية اليوم السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجات، وقع على عمق ستة كيلومترات.
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