خبرني : زوكربيرغ يضيف 27 مليار دولار لثروته

MENAFN - Khaberni) خبرني - ارتفع صافي ثروة المؤسس لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ بمقدار 27.1 مليار دولار بعد أن تجاوزت نتائج أعمال "ميتا" الفصلية توقعات وول ستريت بكثير، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 20%.

وتبلغ ثروة مارك زوكربيرغ الآن 169.5 مليار دولار، لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزا بيل غيتس لينتقل إلى المركز الرابع على مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

وسجلت ثروة زوكربيرغ عودة كبيرة، فبعد انخفاضها إلى ما دون 35 مليار دولار أواخر 2022 مع انهيار أسهم التكنولوجيا في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في 2023.

النتائج القوية يرجح أن تفيد زوكربيرغ بطرق أخرى، فهو سيحصل على تعويضات تبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا من أول توزيعات أرباح على الإطلاق للمستثمرين من عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت "ميتا" توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بواقع 50 سنتا للسهم، للأسهم العادية من الفئتين A وB بدءا من شهر مارس. ومع امتلاك مارك زوكربيرغ نحو 350 مليون سهم، فإنه سيحصل على نحو 175 مليون دولار في كل توزيعات ربع سنوية قبل الضرائب، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبيرغ".

