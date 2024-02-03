تبوك الدوائية وجلوبال فارما توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الصناعات الصيدلانية في دولة الإمارات

(MENAFN
- Tales & Heads) أعلنت جلوبال فارما وشركة تبوك الدوائية، الرائدتان في قطاع الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن توقيعهما اتفاقية تعاون بهدف تمكين التصنيع المحلي لعدة منتجات من قبل شركة تبوك الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد شهد حفل التوقيع الذي أقيم على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي كل من محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما ومدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي، والدكتور إسماعيل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الدوائية، والدكتورة مريم كلداري، مستشار مجلس إدارة شركة جلوبال فارما، وباسم البراهمة، مدير عام شركة جلوبال فارما، والدكتور وسام الخطيب، رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة تبوك الدوائية، والدكتور أسامه صلاح، مدير الخليج في شركة تبوك الدوائية، وكلا من قيادات الشركتين في منطقه الخليج.
وتمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية خطوة رئيسية تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للأدوية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع تصنيع الأدوية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك بفضل المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها تبوك الدوائية، ليس في منطقة الخليج العربي فحسب، بل كذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكذلك الإمكانيات التصنيعية المتطورة في شركة جلوبال فارما بما يتوافق مع أعلى مواصفات الجودة والمعايير العالمية.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه ستقوم شركة جلوبال فارما بتصنيع ثلاثة منتجات دوائية هامة والتي تشمل أدوية خاصة بأمراض القلب والأوعية الدَّموية، بالإضافة إلى المسكنات ومن ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
تساهم هذه الاتفاقية في توثيق التزام الطرفين بتعزيز الجهود المشتركة وتمكينهما من مشاركة وتبادل الخبرات، والمساهمة في النهوض بخطط الصحة العامة وتطوير القطاع الصناعي في البلدين؛ الأمر الذي سيعود بالنفع على المرضى والمجتمع في المنطقة.
وفي هذا الصدد، علّق محمد سعيد الرقباني، عضو مجلس إدارة شركة جلوبال فارما ومدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي المالكة لشركة جلوبال فارما: "تضيف هذه الشراكة قيمة ومعرفة في مجال البحث العلمي الدوائي لمواصلة تطوير التصنيع الصيدلاني على مستوى المنطقة مستندةً إلى الخبرات والمعارف التي تتمتع به دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي. كما تُسهم هذه الشراكة في نقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات والمهارات المتخصصة، ممكنةً الصناعة الدوائية المحلية وبرنامج صنع في الإمارات."
من جانبه، أفاد الدكتور إسماعيل شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة تبوك الدوائية: "تهدف تبوك الدوائية من هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون وتوسيع أواصر العلاقات بين الشركتين، مما سيسهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا تماشيًا مع استراتيجية الشركة في التوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وتقديم حلول صحية متقدمة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى".
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