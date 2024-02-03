فريق من جامعة الإمارات يبتكر مشروع "الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية" لتعزيز تكنولوجيا الطاقات المتجددة

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- Iris Media Press Services) العين: عمل فريق طلابي من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مشروع بعنوان " الألواح الشمسية الكهروضوئية الذكية ا- Smart PV. Solar Panel "، لتحقيق الاستدامة والمُساهمة في تطوير تكنولوجيا الطاقات المتجددة ، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، لإيجاد حلٍّ مُبتكر للطاقة النظيفة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الجامعة في تعزيز مساهماتها في الطاقة النظيفة.
وأوضح الدكتور فادي النجار – الأستاذ المشارك بقسم علوم الحاسوب و هندسة البرمجيات أن " آلية المشروع مُستوحاة من ذكاء الطبيعة في اختيار الجينات الأنسب للتعامل مع عوامل البيئة المختلفة، والتأقلم مع أي تغيرات تطرأ فيها "،
واضاف "في هذا المشروع قمنا بتصميم نظام ذكي لتحسين توزيع الألواح الشمسية، وتحديد اتجاهها المناسب في المناطق الواسعة كالصحراء، حيث يعتمد المشروع على زيادة كفاءة توليد الطاقة الشمسية باستخدام خوارزميات اختيار الجينات المُميّزة في تحديد توزيع الألواح الشمسية، والذي يمكن أن يُثبت فعاليته في زيادة إنتاج الطاقة من المنشأة الشمسية، في ظلِّ ظروف بيئية مختلفة".
وأضاف الدكتور فادي: "إن استخدام خوارزميات الجينات في التعامل مع مشكلة تحديد اتجاه الألواح الشمسية سيُمهّد إلى تحديد الزاوية المثالية للألواح الشمسية، والذي يزيد من التقاط ضوء الشمس إلى الحد الأقصى، وليس ذلك فحسب بل يؤثر أيضًا على نمط التصميم العام للألواح وموضعها، كما يُقلّل هذا الأسلوب بشكل فعال من تراكم تركيز الحرارة وتراكم الغبار على الألواح من خلال التحكم في تدفق الرياح، وبالتالي المساهمة في كفاءة النظام وطول عمره بشكل عام، "
وأوضح ان هذا التكامل بين التحسين المستوحى من المواد الحيوية، والميزات العملية والمبتكرة، يُمثّل تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية".
فيما أشارت الطالبة مريم خالد محمد الكويتي، إلى أن مشروع الألواح الشمسية الكهروضوئية - PV. Solar Panel ، بتصميمه المُبتكر هو تكامل التحكم الآلي، والذي يساهم في تحقيق الكفاءة وسهولة الاستخدام. بما يعزز من إحداث تأثير دائم على المجتمع والبيئة، ويتكون الفريق من : شما النيادي و ناصر الساعدي و أحمد الشامسي.
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