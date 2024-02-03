خبرني : أوكرانيا تبلغ أميركا عزمها عزل قائد الجيش

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن الحكومة الأوكرانية أبلغت الولايات المتحدة بأنها تخطط لإقالة أكبر قائد عسكري في البلاد، يشرف على الحرب ضد القوات الروسية.

وتأتي هذه الخطوة للإطاحة بقائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني الذي اختلف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن مجموعة من القضايا، في أعقاب هجوم مضاد أوكراني العام الماضي فشل في استعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وذكر مصدر مقرب من مكتب زيلينسكي أن الرجلين دخلا في نزاع بشأن حملة تعبئة عسكرية جديدة، إذ يعارض الرئيس اقتراح زالوجني بتعبئة 500 ألف جندي جديد.

وأشار إلى أن الاحتكاكات بين زيلينسكي وزالوجني بشأن التعبئة تتعلق بوجهة نظر الرئيس بأن الجيش لديه عدد كاف من الأفراد يمكن استخدامه بشكل أكثر كفاءة. وأضاف: "يصر زالوجني على تعبئة نصف مليون رجل. ويعتقد زيلينسكي أن ذلك ليس ضرورياً الآن".

لكن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أضاف أن عملية إعفاء زالوجني من منصبه كقائد للقوات المسلحة الأوكرانية معلقة في الوقت الحالي، بينما يعمل الجانبان على خطواتهما التالية.

وتابع: "من غير الواضح كم من الوقت ستستغرق هذه العملية".

"قرار سيادي" بدوره، أفاد مصدر ثانٍ مطلع بأن البيت الأبيض "لم يعبر عن موقف بشأن خطة استبدال زالوجني"، قائلاً: "أؤكد أن رد البيت الأبيض كان أننا لا نؤيد أو نعترض على قرارهم السيادي".

وقال المسؤولون الأميركيون لأوكرانيا إنهم "لا يعارضون إقالة زالوجني"، حسبما ذكر المصدر.

وأضاف المصدر: "الولايات المتحدة توافق على طرد أوكرانيا له. في الوقت الراهن، توقف الجانبان (الرئيس والجنرال) لتحديد الشكل الذي سيبدو عليه المستقبل، وفي الوقت الحالي سيظل الوضع الراهن حتى إشعار آخر".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أوردت أن أوكرانيا أبلغت البيت الأبيض بخطة إقالة زالوجني.

والاثنين الماضي نقلت شبكة CNN، عن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف، أن الشائعات بشأن إقالة قائد الجيش "غير صحيحة"، فيما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية رسالة على منصات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "الصحافيون الأعزاء، الرد الفوري على الجميع: لا، هذا غير صحيح".

لكن الرئيس أعلن أنه "اتخذ قراراً بإقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة"، خلال تجمع صغير في مكتبه، الاثنين، حضره أيضاً وزير الدفاع رستم عمروف. وهذه الرواية تتوافق مع تقارير أخرى، تشمل ما نشرته صحيفتا "واشنطن بوست" الأميركية، و"فاينانشيال تايمز" البريطانية.

"الجنرال الحديدي" ووفقاً لـ"رويترز" يحظى زالوجني، المعروف باسم "الجنرال الحديدي"، بشعبية كبيرة، وقد تؤدي إقالته إلى الإضرار بالروح المعنوية للقوات الأوكرانية التي تقاتل للحفاظ على مواقع على طول أكثر من ألف كيلومتر من الخطوط الأمامية ضد قوة روسية ضخمة مسلحة بمخزونات كبيرة من الذخيرة.

وذكرت سلسلة من تقارير وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية أن زالوجني رفض طلب زيلينسكي بالتنحي. وقد تشير خطة استبداله، رغم شعبيته وقدرته كقائد ملهم إلى رغبة كييف في اتباع نهج جديد في التعامل مع الصراع.

وكان قائد عسكري قال لشبكة CNN، إنه يجري مناقشة مرشحين على وجه الخصوص، كخلفاء محتملين، أحدهما هو الرئيس الحالي لمديرية استخبارات الدفاع كيريلو بودانوف، وهو جنرال يبلغ من العمر 38 عاماً معروفاً بعلاقاته القوية مع زيلينسكي، ويُنظر إليه على أنه يمثل جيلاً جديداً من القادة العسكريين.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تعاني نقصاً في الذخيرة الحيوية، فيما تنفد الإمدادات من الولايات المتحدة، أكبر مزود للأسلحة في البلاد، وعرقل خلاف بين البيت الأبيض وبعض أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين الموافقة على حزمة مساعدات جديدة.