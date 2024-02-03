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الصحة العالمية: إصابة أو فقدان أو مقتل أكثر من 100 ألف شخص في غزة

2/3/2024 12:22:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الجمعة أن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة أصيبوا أو فقدوا أو قتلوا مع تدهور الوضع في القطاع. ويشكل هذا الرقم 3ر4% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة.

وخلال مؤتمر صحفي أسبوعي للأمم المتحدة عبر الفيديو من القدس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن بقية السكان يواجهون ظروفا سيئة للغاية ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية من السلامة والغذاء والصحة والدفء.

وقال إن وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.

وأعرب بيبركورن عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، وقال إن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، كما أن 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية فقط تعمل من إجمالي 73 مركزا.


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