«شعب غزة لا يمكن أن يختفي في الهواء» .. ألمانيا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل من شن هجوم عسكري على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في تصريحات إعلامية نشرت اليوم السبت إن "التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا ".

وتابعت بيربوك أن "أغلبية الضحايا هم من النساء والأطفال. دعونا نتخيل أنهم أطفالنا".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف اسرائيل" يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية ضد حماس في منطقة رفح.

وقالت بيربوك إنها تشعر بالصدمة لسماع هذه الخطط.

وأضافت "لقد أوضحت للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت، مع شركائنا الأمريكيين، أن شعب غزة لا يمكن أن يختفي في الهواء".





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