أردوغان يعين فاتح كراهان حاكماً لـ«المركزي التركي» عقب استقالة إركان

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة الخبير الاقتصادي السابق في أمازون فاتح كراهان حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.

ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.

وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".

وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.

وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي".

وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف العام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".

وكان أردوغان عيّن إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو.





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