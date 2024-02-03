أردوغان يعين فاتح كراهان حاكماً لـ«المركزي التركي» عقب استقالة إركان

(MENAFN
- Al-Bayan)
عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة الخبير الاقتصادي السابق في أمازون فاتح كراهان حاكما جديدا للمصرف المركزي خلفا لحفيظة غاية إركان التي استقالت على خلفية فضيحة إعلامية تتّهمها بمنح مزايا لعائلتها في المصرف المركزي.
ويخلف كراهان إركان، المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت والتي استقالت بعد أقل من عام على توليها مهماتها.
وجاء في بيان أعلنت فيه المسؤولة المالية السابقة في وول ستريت على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي استقالتها من حاكمية المركزي التركي "طلبت من الرئيس إعفائي من مهماتي التي تولّيتها بكل فخر منذ اليوم الأول".
وتفيد تقارير بأن إركان أثارت غضب الرئيس التركي بتصريح أدلت به الشهر الماضي لصحيفة تركية قالت فيه إنها اضطرت للعودة والإقامة لدى والديها مع أطفالها وزوجها، بسبب التضخم وارتفاع اسعار العقارات في تركيا، بحسب مراقبين.
وقالت إركان في بيانها "لقد نُظّمت مؤخرا حملة للنيل من سمعتي".
وأشارت إلى أنها تنحّت "لتجنيب عائلتي وطفلي البريء الذي لم يبلغ عاما ونصف العام، مزيدا من التأثر بهذه الحملة".
وكان أردوغان عيّن إركان حاكمة للمصرف المركزي التركي في يونيو.
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