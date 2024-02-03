نقل شابين من يعبد أفرج الاحتلال عنهما إلى المستشفى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقل الشابان أسعد وحسني عمرو، من بلدة يعبد غرب جنين، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن اعتقلهما الاحتلال من البلدة عند منتصف الليلة، واعتدى عليهما بالضرب المبرح.



وأفاد أحد أقارب المعتقلين المحررين لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما واعتدت عليهما بالضرب المبرح لعدة ساعات، ومن ثم وضعتهما في أحد كروم الزيتون شرق البلدة، حيث تم نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود كسر في كتف حسني أدخل على إثره إلى غرفة العمليات، فيما وضع أسعد تحت المراقبة لمدة 24 ساعة حيث يعاني من رضوض في أنحاء جسمه.



يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمرو عند منتصف الليلة، بعد اعتراض مركبة كانا يستقلانها وسط البلدة.

