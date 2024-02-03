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اخر تطورات الحالة الجوية في المملكة

2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا في شمال ووسط المملكة، ويتوقع هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الارصاد الجوية.


وقالت الارصاد إن الاجواء ليلا أكثر برودة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.


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