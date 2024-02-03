الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين المتهورة تؤدي لزيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود

الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين المتهورة تؤدي لزيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود
التاريخ
2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "هجمات الحوثيين المتهورة تؤدي إلى زيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود".
وأشار إلى أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين، وستواصل الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.
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