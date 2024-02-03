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الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين المتهورة تؤدي لزيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود

2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن "هجمات الحوثيين المتهورة تؤدي إلى زيادة تكلفة الغذاء والدواء والوقود".


وأشار إلى أن واشنطن تدين هجمات الحوثيين، وستواصل الدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر.


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