Saturday, 03 February 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قواعد أميركية بالمنطقة

2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شن هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ استهدف قاعدتي التنف والقرية الخضراء الأميركيتين في سوريا.


وأكدت أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.

MENAFN03022024000208011052ID1107804193

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث