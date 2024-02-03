المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قواعد أميركية بالمنطقة

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف قواعد أميركية بالمنطقة
التاريخ
2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق شن هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ استهدف قاعدتي التنف والقرية الخضراء الأميركيتين في سوريا.
وأكدت أنها استهدفت برشقة صاروخية قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.
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