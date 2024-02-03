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8 شهداء وعشرات المصابين في قصف على رفح

2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات في قصف استهدف منزل عائلة حجازي شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وفي اليوم الـ120 من العدوان الإسرائيلي على غزة أطلقت الولايات المتحدة ضربات جوية على مجموعات مسلحة في سوريا توصف بأنها مدعومة من إيران، وذلك ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.


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