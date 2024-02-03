8 شهداء وعشرات المصابين في قصف على رفح
التاريخ
2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل إن 8 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات في قصف استهدف منزل عائلة حجازي شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وفي اليوم الـ120 من العدوان الإسرائيلي على غزة أطلقت الولايات المتحدة ضربات جوية على مجموعات مسلحة في سوريا توصف بأنها مدعومة من إيران، وذلك ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.
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