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فيديو.. لحظة تفجير الاحتلال مسجد تميم الداري في بيت لاهيا

2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو نشره جندي من أصل أوكراني، في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحظة تفجير مسجد تميم الداري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


ويكشف الفيديو أن المسجد كان مدمرا بفعل القصف الإسرائيلي، ومع ذلك جرى تفجيره من أجل متعة الانتقام.


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