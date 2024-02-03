فيديو.. لحظة تفجير الاحتلال مسجد تميم الداري في بيت لاهيا
التاريخ
2/3/2024 12:12:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو نشره جندي من أصل أوكراني، في جيش الاحتلال الإسرائيلي، لحظة تفجير مسجد تميم الداري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
ويكشف الفيديو أن المسجد كان مدمرا بفعل القصف الإسرائيلي، ومع ذلك جرى تفجيره من أجل متعة الانتقام.
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