الجيش العراقي يعلق على الضربات الأميركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " يحيى رسول " أن الضربات الأميركية خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق ، وتهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وأضاف في بيان ليل الجمعة السبت: "مدن القائم ومناطق حدودية تعرضت لقصف طائرات أميركية".
وتابع: الضربات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لضمان استقرار المنطقة.
واعتبر ان نتائج الضربات ستكون وخيمة على أمن واستقرار العراق والمنطقة.
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