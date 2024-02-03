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الجيش العراقي يعلق على الضربات الأميركية

2/3/2024 12:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية " يحيى رسول " أن الضربات الأميركية خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق ، وتهدد بجر العراق والمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه.
وأضاف في بيان ليل الجمعة السبت: "مدن القائم ومناطق حدودية تعرضت لقصف طائرات أميركية".
وتابع: الضربات تأتي في وقت يسعى فيه العراق لضمان استقرار المنطقة.
واعتبر ان نتائج الضربات ستكون وخيمة على أمن واستقرار العراق والمنطقة.




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