الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة
التاريخ
2/3/2024 12:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وذكرت مصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.
MENAFN03022024000208011052ID1107804189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.