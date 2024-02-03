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الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

2/3/2024 12:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مخيم بلاطة شرق نابلس.


وذكرت مصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة، اقتحمت المخيم، وسط اشتباكات عنيفة، أطلقت خلالها الرصاص الحي.


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