البيت الأبيض: أمريكا أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية

البيت الأبيض: أمريكا أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية
التاريخ
2/3/2024 12:12:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية يوم الجمعة على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".
MENAFN03022024000208011052ID1107804188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.