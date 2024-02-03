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البيت الأبيض: أمريكا أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية

2/3/2024 12:12:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية يوم الجمعة على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.


وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".


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