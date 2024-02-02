تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

(MENAFN
- Youm7) يترقب أولياء الأمور والطلاب هذة الأيام اعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فيما لازالت أعمال التصحيح قائمة للانتهاء وإعلان النتيجة.
وقال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية يوم الأربعاء القادم، منوها أنه لا تزال أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب قائمة، مع الأخذ فى الاعتبار إتباع كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح.
يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فى 18 يناير 2024 وإنتهت يوم 25 يناير 2024، يبلغ 141502 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
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