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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية

2/2/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب أولياء الأمور والطلاب هذة الأيام اعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، فيما لازالت أعمال التصحيح قائمة للانتهاء وإعلان النتيجة.
وقال محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، لـ"اليوم السابع" إنه من المقرر إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية يوم الأربعاء القادم، منوها أنه لا تزال أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب قائمة، مع الأخذ فى الاعتبار إتباع كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح.
يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت فى 18 يناير 2024 وإنتهت يوم 25 يناير 2024، يبلغ 141502 طالب وطالبة موزعين على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.










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