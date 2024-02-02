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انتعاشة سياحية كبيرة.. الأفواج يتمتعون بالشتاء بين معابد الأقصر والكرنك (صور)

2/2/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Youm7) الدفء الشتوى كلمة السر فى حالة الانتعاشة السياحية التى تشهدها محافظة الأقصر ، خلال تلك الفترة مع قدوم العام الجديد 2024، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، للاستمتاع بالرحلات الشتوية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ويشهد الموسم السياحى الشتوى بالأقصر حالة من البهجة والمتعة بين سياح العالم بزيارات معابد الكرنك ومعبد الأقصر، حيث كشف الخبير السياحى
محمد عثمان ابن الأقصر، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن الأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم وحول مصر فى فصل الشتاء، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.

وأضاف محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الموسم السياحى الشتوى تقوم شركات السياحة باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان أنه يتم دعم السياح عبر توفير عروض الأسعار للضيوف والسياح لزيارة المعالم الأثرية المختلفة التى توجد فى شرق وغرب محافظة الأقصر، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (معابد الكرنك – معبد الأقصر – معبد مونتو بالطود – معبد حتشبسوت بالدير البحرى – معبد الرامسيوم – تمثالى ممنون – معبد هابو – تمثالى ممنون – معبد إسنا – دير المدينة – مقابر وادى الملوك والملكات – مقابر النبلاء – متحف التحنيط – متحف الاقصر)، والتى تجذب الآلاف من السائحين في كل عام لزيارتها من مختلف أنحاء العالم.


إقبال سياح العالم داخل معابد الأقصر



إقبال سياحى كبير من حول العالم في معبد الأقصر



إقبال سياحى مميز داخل معابد الكرنك



الأفواج السياحية تستمتع داخل معبد الأقصر



الاقبال السياحى الكبير داخل معبد الأقصر



السياح خلال استمتاعهم داخل معبد الأقصر



السياح من حول العالم مستمتعون فى معابد الكرنك



السياح يستمتعون داخل معابد الكرنك حول الجعران المقدس



السياح يستمتعون داخل معابد الكرنك



توافد السياح داخل معابد الكرنك



توافد سياحى كبير داخل معابد الكرنك_1



جانب من استمتاع السياح في الأقصر



جانب من التوافد السياحى بمعابد الكرنك



جانب من الزيارات السياحية داخل معابد الكرنك



زيارات السياح من حول العالم فى الكرنك



فوج سياحى خلال جولتهم داخل معابد الكرنك



فوج سياحى يستمعون للشرح داخل معبد الأقصر








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