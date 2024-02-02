انتعاشة سياحية كبيرة.. الأفواج يتمتعون بالشتاء بين معابد الأقصر والكرنك (صور)

ويشهد الموسم السياحى الشتوى بالأقصر حالة من البهجة والمتعة بين سياح العالم بزيارات معابد الكرنك ومعبد الأقصر، حيث كشف الخبير السياحى

محمد عثمان ابن الأقصر، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أن الأقصر تقدم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم وحول مصر فى فصل الشتاء، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.

وأضاف محمد عثمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الموسم السياحى الشتوى تقوم شركات السياحة باقات متنوعة من المتعة والبهجة للضيوف بتوفير حجوزات فى الفنادق المختلفة بدءاً من الـ 5 نجوم حتى الموتيلات الصغيرة والفنادق منخفضة الأسعار، لضمان المتعة للجميع والتواجد لعدة أيام للاستمتاع بالمزارات السياحية والأثرية فى شرق وغرب الأقصر.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان أنه يتم دعم السياح عبر توفير عروض الأسعار للضيوف والسياح لزيارة المعالم الأثرية المختلفة التى توجد فى شرق وغرب محافظة الأقصر، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (معابد الكرنك – معبد الأقصر – معبد مونتو بالطود – معبد حتشبسوت بالدير البحرى – معبد الرامسيوم – تمثالى ممنون – معبد هابو – تمثالى ممنون – معبد إسنا – دير المدينة – مقابر وادى الملوك والملكات – مقابر النبلاء – متحف التحنيط – متحف الاقصر)، والتى تجذب الآلاف من السائحين في كل عام لزيارتها من مختلف أنحاء العالم.



































































