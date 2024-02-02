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القوات العراقية: الضربات الأمريكية خرق للسيادة

2/2/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات التى شنها الجيش الأمريكى ليل الجمعة على مناطق في البلاد، تعد خرقا للسيادة العراقية.

وقال يحيى رسول: "تتعرض مدينة القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة.. إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية".

وأردف يحيى رسول: "هذه الضربات تعد تقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق".







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