القوات العراقية: الضربات الأمريكية خرق للسيادة

(MENAFN
- Youm7) أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن الضربات التى شنها الجيش الأمريكى ليل الجمعة على مناطق في البلاد، تعد خرقا للسيادة العراقية.
وقال يحيى رسول: "تتعرض مدينة القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة.. إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية".
وأردف يحيى رسول: "هذه الضربات تعد تقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق".
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