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أمريكا تنتقد مشروع القرار الجزائرى فى مجلس الأمن حول غزة

2/2/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن يطالب بهدنة في غزة، قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.

وعرضت
الجزائر
مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا الأربعاء. ويطالب المشروع بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة
حماس
لأسباب إنسانية.
 ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح
مشروع القرار
للتصويت أمام
مجلس الأمن
أو موعد ذلك.
وقالت توماس
غرينفيلد
للصحفيين "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان
إطلاق سراح الرهائن
والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".

وصاغت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر مقترحا الأسبوع الماضي ينص على وقف طويل للقتال وتنتظر ردا من
حماس. واستمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر.

وقالت توماس غرينفيلد "سيجعل هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية".

وأضافت "يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على
حماس
لقبول هذا المقترح".








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