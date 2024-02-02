تونس.. 3 سنوات حبس فى حق رجل أعمال مرشح سابق للرئاسية

MENAFN - Youm7) قضت الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الجمعة بالسجن مدةسنوات مع النفاذ العاجل فى حق رجل الأعمال المرشح السابق لانتخابات الرئاسة نبيل القروى.

ووفقا لما

أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح صحفي، فإن 3

متهمين آخرين في القضية ذاتها، قضت الدائرة بسجن كل واحد منهم مدة

3 أعوام وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقبول تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي تم إجراؤها سنة 2019، مع حرمان المتهمين الأربعة من الترشح للانتخابات الرئاسية مدة

5 أعوام.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن من بين المتهمين الثلاثة الآخرين المحكوم بسجنهم إلى جانب نبيل القروي، زوجته سلوى السماوي.

وجدير بالتذكير أن الدائرة الجناحية الابتدائية كانت قضت بسجن كل واحد من المتهمين الأربعة مدة عام واحد، غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت تلك الأحكام الابتدائية.