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أمبرى: نحن على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية

2/2/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)

قالت شركة أمبرى البريطانية للأمن البحرى إنها على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية.

وأضافت
أمبري
في مذكرة استشارية أنه بعد الانفجارين، توقفت ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا عن إرسال
نظام تحديد الهوية الآلي
(إيه.آي.إس).








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