أمبرى: نحن على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية

أمبرى: نحن على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية
التاريخ
2/2/2024 11:22:51 PM
(MENAFN
- Youm7)
قالت شركة أمبرى البريطانية للأمن البحرى إنها على علم بوقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية.
وأضافت
أمبري
في مذكرة استشارية أنه بعد الانفجارين، توقفت ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا عن إرسال
نظام تحديد الهوية الآلي
(إيه.آي.إس).
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