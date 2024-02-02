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واشنطن ترد على بيان بغداد: العراق أبلغ مسبقا بالضربات

2/2/2024 11:22:51 PM
(MENAFN- Youm7)

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقى بالضربات التى وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.

وقال جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض للصحفيين "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".

وندد العراق بالضربات الأمريكية داخل أراضيه محذرا من أن هذه الخطوة ستجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.








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