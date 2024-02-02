واشنطن ترد على بيان بغداد: العراق أبلغ مسبقا بالضربات

(MENAFN
- Youm7)
قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقى بالضربات التى وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.
وقال جون كيربى المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض للصحفيين "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".
وندد العراق بالضربات الأمريكية داخل أراضيه محذرا من أن هذه الخطوة ستجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
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