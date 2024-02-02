5 مهام أساسية للجنة الأسرة فى المجمع المقدس بالكنيسة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) يعتبرالمَجْمع المقدسالهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ومن أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة لجنة الأسرة حيث تتكون من عدة لجان فرعية وهى لجنة الإعداد للزواج ولجنة المتزوجين ولجنة المسنين ولجنة المرأة.

وتهتم لجنة الأسرة بالإشراف على كل ما يختص بالأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.



