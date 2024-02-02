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تعرف على أهم النصائح لتربية الدواجن فى فصل الشتاء

2/2/2024 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) تعد تربية الدواجن من الأنشطة الزراعية المهمة، حيث تنتج الدواجن العديد من المنتجات الغذائية الهامة، مثل اللحوم والبيض ونظرًا لأهمية تربية الدواجن، فإنها تواجه العديد من التحديات، خاصةً في فصل الشتاء.



ولعل من أبرز المشكلات التى تواجهها تربية الدواجن خلال فصل الشتاء، انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدواجن، وزيادة احتمالية إصابتها بالأمراض و زيادة الرطوبة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض بين الدواجن و نقص الضوء حيث تقصر ساعات النهار بشكل كبير في فصل الشتاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج الدواجن من البيض.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح لتربية الدواجن في فصل الشتاء :



1- اختيار سلالات الدواجن القادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

2- تغذية الدواجن بنظام غذائي متوازن وذلك لتوفير العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الدواجن.



3- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية وذلك للتأكد من صحة الدواجن وخلوها من الأمراض.
















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