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انتهاء تنفيذ قناة التحويلة لقنطرة الإبراهيمية بقناطر ديروط الجديدة .. صور

2/2/2024 11:22:48 PM
(MENAFN- Youm7) قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحوائط فى قنطرتى ابوجبل والساحلية ضمن مشروع قناطر ديروط الجديدة والانتهاء من تنفيذ قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية ، و تركيب البوابات ومنظومة التشغيل والتحضير لبدء اختبارات تشغيل البوابات لبحر يوسف ، والانتهاء من خرسانة الاساسات لقنطرة البدرمان.
أضاف غانم أن المشروع يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم ، من خلال التدريب علي أعمال السلامة
المهنية
، كما يتم مراعاة تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبري بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات .

الجدير بالذكر أن المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى“أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

اعمال تنفيذ قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية بقناطر ديروط الجديدة

قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية بقناطر ديروط الجديدة

قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية بقناطر ديروط

قناة التحويلة لقنطرة الابراهيمية








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