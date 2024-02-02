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آلية استخدام بخاخ الأنف لعلاج احتقان نزلات البرد.. وزارة الصحة توضح

2/2/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن ألية استخدام بخاخ
الأنف وقالت انه من المستحضرات اللي يستخدمها البعض لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية​.​

وأوضحت الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الانف والتى تتمثل فى :-:​​​

١.تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.​​

​٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء؛ ثم تجفيفها.​​​

٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.​​

​٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.​​​

٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.​​​









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