آلية استخدام بخاخ الأنف لعلاج احتقان نزلات البرد.. وزارة الصحة توضح

(MENAFN
- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن ألية استخدام بخاخ
الأنف وقالت انه من المستحضرات اللي يستخدمها البعض لعلاج احتقان الأنف أثناء نزلات البرد، والإنفلوانزا، والتهاب الجيوب الأنفية، والحساسية.
وأوضحت الطريقة الصحيحة لاستخدام بخاخ الانف والتى تتمثل فى :-:
١.تنظيف الأنف برفق باستخدام منديل ورقي.
٢.تنظيف اليدين جيداً بالماء؛ ثم تجفيفها.
٣.غلق إحدى فتحتي الأنف بالضغط عليها برفق.
٤.وضع فتحة الزجاجة في فتحة الأنف الأخرى.
٥.الضغط على الزجاجة مع استنشاق الرذاذ الخارج منها.
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