بلينكن: أعود للشرق الأوسط لمواصلة العمل مع شركائنا بشأن السلام

(MENAFN
- Youm7) أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أنه سيقوم بجولة جديدة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
وقال بلينكن- فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة (إكس) الجمعة: "سأعود إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمواصلة العمل مع شركائنا بشأن كيفية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع توفير الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر قد أعلن - في بيان صحفي - أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ بعد غد الأحد جولة بالشرق الأوسط هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر وتستمر لمدة خمسة أيام وتشمل: المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف أن بلينكن سيواصل، خلال الجولة، الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة.
وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما يواصل الوزير الأمريكي أيضًا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة اكثر سلمية وتكاملاً تتضمن أمنًا مستداماً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
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