بلينكن: أعود للشرق الأوسط لمواصلة العمل مع شركائنا بشأن السلام

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أنه سيقوم بجولة جديدة إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وقال بلينكن- فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على منصة (إكس) الجمعة: "سأعود إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لمواصلة العمل مع شركائنا بشأن كيفية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع توفير الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر قد أعلن - في بيان صحفي - أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ بعد غد الأحد جولة بالشرق الأوسط هي الخامسة من نوعها منذ السابع من أكتوبر وتستمر لمدة خمسة أيام وتشمل: المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف أن بلينكن سيواصل، خلال الجولة، الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيواصل العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما يواصل الوزير الأمريكي أيضًا المناقشات مع الشركاء حول كيفية إنشاء منطقة اكثر سلمية وتكاملاً تتضمن أمنًا مستداماً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.



