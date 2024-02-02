الشرطة الباكستانية تعلن عن انفجار أمام مكتب هيئة الانتخابات فى كراتشى

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشرطة الباكستانية، وقوع انفجار أمام مكتب هيئة الانتخابات فى مدينة كراتشى كبرى مدن باكستان.
ونقلت شبكة تليفزيون "إيه آر واى نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن كبير مفتشي الشرطة بالمنطقة "ساجد سادوزاى" قوله إنه تم استدعاء فريق من خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار؛ لتقييم كثافة وطبيعة الانفجار، وأن المادة المتفجرة كانت موضوعة داخل حقيبة تسوق بجانب جدار مكتب هيئة الانتخابات بالمنطقة الحمراء في كراتشى".
وأضاف مسئول الشرطة أنه تمت إحاطة هيئة الانتخابات علماً بهذا الانفجار، وأنها طلبت من الشرطة تقديم تقرير فورى بشأن الانفجار.
من جانبهم.. فإن خبراء المفرقعات أصدروا تقريرا مبدئيا يشير إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة محلية الصنع، وتحتوي على حوالي أربعمائة جرام من المتفجرات، وأنه تم اكتشاف جهاز توقيت وبطارية 12 فولت في موقع الانفجار.
ولم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الانفجار.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانفجار وقع في باكستان قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الثامن من شهر فبراير؛ لانتخاب أعضاء المجلس التشريعى هناك.
MENAFN02022024000132011024ID1107804156
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.