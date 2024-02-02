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الشرطة الباكستانية تعلن عن انفجار أمام مكتب هيئة الانتخابات فى كراتشى

2/2/2024 11:22:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة الباكستانية، وقوع انفجار أمام مكتب هيئة الانتخابات فى مدينة كراتشى كبرى مدن باكستان.

ونقلت شبكة تليفزيون "إيه آر واى نيوز" الإخبارية الباكستانية، عن كبير مفتشي الشرطة بالمنطقة "ساجد سادوزاى" قوله إنه تم استدعاء فريق من خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار؛ لتقييم كثافة وطبيعة الانفجار، وأن المادة المتفجرة كانت موضوعة داخل حقيبة تسوق بجانب جدار مكتب هيئة الانتخابات بالمنطقة الحمراء في كراتشى".

وأضاف مسئول الشرطة أنه تمت إحاطة هيئة الانتخابات علماً بهذا الانفجار، وأنها طلبت من الشرطة تقديم تقرير فورى بشأن الانفجار.

من جانبهم.. فإن خبراء المفرقعات أصدروا تقريرا مبدئيا يشير إلى أن الانفجار ناجم عن قنبلة محلية الصنع، وتحتوي على حوالي أربعمائة جرام من المتفجرات، وأنه تم اكتشاف جهاز توقيت وبطارية 12 فولت في موقع الانفجار.

ولم ترد تقارير حتى الآن تشير إلى وقوع خسائر بشرية من جراء هذا الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الانفجار وقع في باكستان قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم الثامن من شهر فبراير؛ لانتخاب أعضاء المجلس التشريعى هناك.








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