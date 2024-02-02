Saturday, 03 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاميرون يؤكد أنه أثار مسألة الدولة الفلسطينية مع نتنياهو

2/2/2024 11:22:41 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى لبنان، أنه سيأتى يوم يعترفون فيه بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع قناة "LBCI"، قال ديفديد كاميرون: "لقد سمعنا ما قاله نتنياهو، وهو لم يستبعد بشكل شامل حل الدولتين.. رسالتي له كانت البدء بالحديث عن الأمور التي يمكن أن تكون عليها الدولة الفلسطينية، بدلا من الأمور التي لا يمكن أن تكون، وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله..أنا دائما متفائل وأعتقد أنه يجب علينا أن نحاول تحقيق هذه الأمور".

وأضاف
كاميرون: "كما قلت، فإن دولا مثل بريطانيا، وكجزء من سياستنا، كانت دائما مؤيدة لحل الدولتين، نقول إنه سيأتي يوم سنعترف فيه بتلك الدولة، بما في ذلك بالأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك في بداية العملية..يجب أن تنطلق العملية. ولكن يجب أن لا تكون في نهايتها".

وكان
كاميرون قد صرح أن بلاده يمكن أن تعترف
رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول حل الدولتين.

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119
في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.







MENAFN02022024000132011024ID1107804155

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث