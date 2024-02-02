كاميرون يؤكد أنه أثار مسألة الدولة الفلسطينية مع نتنياهو

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى لبنان، أنه سيأتى يوم يعترفون فيه بدولة فلسطين.

وفي مقابلة مع قناة "LBCI"، قال ديفديد كاميرون: "لقد سمعنا ما قاله نتنياهو، وهو لم يستبعد بشكل شامل حل الدولتين.. رسالتي له كانت البدء بالحديث عن الأمور التي يمكن أن تكون عليها الدولة الفلسطينية، بدلا من الأمور التي لا يمكن أن تكون، وهذا هو ما يجب أن نعمل من أجله..أنا دائما متفائل وأعتقد أنه يجب علينا أن نحاول تحقيق هذه الأمور".

وأضاف

كاميرون: "كما قلت، فإن دولا مثل بريطانيا، وكجزء من سياستنا، كانت دائما مؤيدة لحل الدولتين، نقول إنه سيأتي يوم سنعترف فيه بتلك الدولة، بما في ذلك بالأمم المتحدة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك في بداية العملية..يجب أن تنطلق العملية. ولكن يجب أن لا تكون في نهايتها".

وكان

كاميرون قد صرح أن بلاده يمكن أن تعترف

رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة، دون انتظار نتيجة المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول حل الدولتين.

ويستمر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة لليوم الـ119

في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ومحاولات دولية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.