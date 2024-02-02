تأجيل محاكمة ترامب فى قضية اقتحام الكابيتول

MENAFN - Youm7) قررت المحكمة الفدرالية فى مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة تأجيل النظر في قضية اقتحام الكابيتول التي يتهم فيها الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وجاء في بيان للقاضية تانيا تشوتكان، الجمعة، أن الجلسة المخصصة للنظر في جوهر القضية، التي كان من المقرر أن تعقد يوم 4 مارس المقبل، تؤجل.

ولم يذكر في البيان الموعد الجديد للجلسة، كما لم يحدد موعد للإعلان عن التاريخ الجديد للجلسة.

ولم توضح القاضية سبب قرار تأجيل الجلسة.

وتجري محكمة الاستئناف في الوقت ذاته النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية.

يذكر أن ترامب يتهم بـ"التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في يناير عام 2021 تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات.

ورفض ترامب كافة الاتهامات الموجهة إليه في إطار القضية.