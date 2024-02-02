Saturday, 03 February 2024 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صوفيا غلوب: وزارة الدفاع البلغارية تمد أوكرانيا بمركبات مدرعة قديمة

2/2/2024 11:22:41 PM
(MENAFN- Youm7) ذكرت صحيفة صوفيا غلوب البلغارية أن وزير الدفاع البلغارى تودور تاغاريف أكد أن المركبات المدرعة المستعملة التي تعهدت بتقديمها لكييف هي في طريقها إلى أوكرانيا

في يناير، قال وزير الدفاع تودور تاغاريف إن بلغاريا لم تقم بعد بتسليم الدفعة الموعودة من المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا لأنها تبحث عن مصدر لتمويل نقلها.

وأوضحت الصحيفة: بعد عدة أشهر من موافقة البرلمان والحكومة البلغارية على إرسال المدرعات، تم إرسال 100 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا، وهي مدرعات كانت مملوكة سابقا لوزارة الشؤون الداخلية البلغارية.

وقد صادق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري في نوفمبر 2023 على اتفاق يسمح بتوريد 100 ناقلة جند مدرعة قديمة إلى كييف مجانا، وكانت المدرعات في السابق مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية منذ الثمانينيات.

وبموجب الاتفاق، سيتم تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة من مخزونات البلاد، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها.

بمعنى ان الحديث هنا يدور ــ بحسب الصحيفة ــ عن حوالي 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها قبل نحو 40 عامًا، وكانت مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية، ولم تكن قوى الأمن البلغاري تستخدمها.

وكانت روسيا قد حذرت في وقت سابق دول الناتو من أن تزويد أوكرانيا بالسلاح لن يغير شيئا
في موازين القوى في المعركة، ولكنه فقط سوف يطيل معاناة الشعب الأوكراني.







MENAFN02022024000132011024ID1107804153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث