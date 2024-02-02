صوفيا غلوب: وزارة الدفاع البلغارية تمد أوكرانيا بمركبات مدرعة قديمة

MENAFN - Youm7) ذكرت صحيفة صوفيا غلوب البلغارية أن وزير الدفاع البلغارى تودور تاغاريف أكد أن المركبات المدرعة المستعملة التي تعهدت بتقديمها لكييف هي في طريقها إلى أوكرانيا

في يناير، قال وزير الدفاع تودور تاغاريف إن بلغاريا لم تقم بعد بتسليم الدفعة الموعودة من المركبات المدرعة المستعملة إلى أوكرانيا لأنها تبحث عن مصدر لتمويل نقلها.

وأوضحت الصحيفة: بعد عدة أشهر من موافقة البرلمان والحكومة البلغارية على إرسال المدرعات، تم إرسال 100 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا، وهي مدرعات كانت مملوكة سابقا لوزارة الشؤون الداخلية البلغارية.

وقد صادق مجلس الشعب (البرلمان) البلغاري في نوفمبر 2023 على اتفاق يسمح بتوريد 100 ناقلة جند مدرعة قديمة إلى كييف مجانا، وكانت المدرعات في السابق مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية منذ الثمانينيات.

وبموجب الاتفاق، سيتم تزويد الجانب الأوكراني بمركبات مدرعة من مخزونات البلاد، بالإضافة إلى قطع غيار لصيانتها.

بمعنى ان الحديث هنا يدور ــ بحسب الصحيفة ــ عن حوالي 100 ناقلة جند مدرعة تم إنتاجها قبل نحو 40 عامًا، وكانت مخزنة في مستودعات وزارة الداخلية البلغارية، ولم تكن قوى الأمن البلغاري تستخدمها.

وكانت روسيا قد حذرت في وقت سابق دول الناتو من أن تزويد أوكرانيا بالسلاح لن يغير شيئا

في موازين القوى في المعركة، ولكنه فقط سوف يطيل معاناة الشعب الأوكراني.