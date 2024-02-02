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رئيس نادى إنبى: كالوشا يضغط للإنتقال إلى الزمالك

2/2/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Youm7) كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن أحمد خليل "كالوشا" مدافع الفريق البترولي يرغب فى الرحيل عن الفريق، والانتقال إلى فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وتابع أيمن الشريعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "رفضنا عرض الزمالك لضم كالوشا، بسبب حاجة الفريق له، ولا يوجد بديل مناسب فى ذلك المركز، واللاعب يحاول الضغط علينا للموافقة على رحيله، والانتقال إلى نادى الزمالك بعد إنهاء كافة الأمور مع مسئولى القلعة البيضاء".



وشارك أحمد خليل "كالوشا" فى 11 مباراة برفقة فريق إنبى هذا الموسم فى بطولة الدورى المصرى الممتاز بشكل أساسي، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.












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