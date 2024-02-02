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مواجهات قوية فى رابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

2/2/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024
للمجموعتين الأولى و الثانية .



و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش و الطيران مع ايسترن كومبانى بالمجموعة الأولى .



بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع سبورتنج والقناة مع الأهلى وبتروجت مع سموحة .



وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة
فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام
فى شهر يناير
الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.












MENAFN02022024000132011024ID1107804151

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