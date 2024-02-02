مواجهات قوية فى رابع جولات الدور الثانى من دورى رجال الطائرة

(MENAFN
- Youm7) تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية على صعيد الجولة الرابعة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024
للمجموعتين الأولى و الثانية .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الداخلية مع الاتحاد السكندرى و الزمالك مع طلائع الجيش و الطيران مع ايسترن كومبانى بالمجموعة الأولى .
بينما يتنافس ضمن المجموعة الثانية كلا من ، الترسانة مع سبورتنج والقناة مع الأهلى وبتروجت مع سموحة .
وشهد الدورى فترة توقف لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية ، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة
فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة التى استضافتها مصر على مدار الـ 3 أيام
فى شهر يناير
الماضى بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.
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