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انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم

2/2/2024 11:22:38 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
والتى تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجارى ، اليوم السبت
للإعلان عن تفاصيل المشاركة و جدول المنافسات .



وتضم قائمة
لاعبى ولاعبات الفراعنة، كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .




وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا
وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .












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