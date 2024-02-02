انعقاد الاجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال اليوم

(MENAFN
- Youm7) يعقد الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024
والتى تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير الجارى ، اليوم السبت
للإعلان عن تفاصيل المشاركة و جدول المنافسات .
وتضم قائمة
لاعبى ولاعبات الفراعنة، كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم و نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس و أحمد سعيد و كريم كحلة و ياسر أسامة و محمود حسنى و رجب عبد الحى و عبد الرحمن أحمد .
وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر و الكاميرون و المغرب و اوغندا
وبتسوانا وتونس و جنوب أفريقيا و زامبيا و سيراليون و غانا و الرأس الأخضر و ليسوتو ومدغشقر و نيجيريا و ليبيا و السودان و موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .
MENAFN02022024000132011024ID1107804150
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.