زى النهارده.. مصر تهزم الكونغو برباعية وحسام حسن يسجل هدفاً تاريخياً

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 3 فبراير 2006 نجح المنتخب الوطن ، بقيادة حسن شحاتة، فى التغلب على نظيره الكونغولى برباعية مقابل هدف فى ربع نهائى بطولة الامم الافريقية2006التى أقيمت بالقاهرة.

سجل أهداف الفراعنة كل من أحمد حسن "هدفين"، وحسام حسن وعماد متعب هدف لكل منهما، وتأهل منتخب مصر بهذا الفوز لملاقاة نظيره السنغالى فى نصف نهائى البطولة، التى توج بها الفراعنة على حساب المنتخب الإيفوارى.

فى افتتاح البطولة "20 يناير 2006" اكتسح المنتخب المصرى شقيقه الليبى بثلاثية نظيفة، نال ميدو شرف تسجيل الهدف بعد "17" دقيقة فقط من ضربة حرة، ولم يحتج الفراعنة سوى خمس دقائق أخرى حتى سجل محمد أبو تريكة الهدف الثانى، وقبل النهاية بـ"12" دقيقة سجل أحمد حسن الهدف الثالث.



وفى الجولة الثانية "24 يناير2006" فشل المنتخب المصرى من فك عقدة المغاربة ووقع فى فخ التعادل السلبى

.

وأصبح المنتخب المصرى فى حاجة إلى نقطة واحدة للتأهل ولكنه لم يكتف بها وثأر من أفيال كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف تقدم متعب مبكرا للفراعنة، وتعادل أرونا قبل نهاية الشوط الاول، وفى الشوط الثانى أضاف أبوتريكة ومتعب هدفين آخرين فى شباك الحارس البديل

.

وتصدر المنتخب المصرى مجموعته برصيد "7" نقاط بفارق نقطة عن كوت ديفوار ،وودع المغرب و ليبيا البطولة

.

وفى ربع النهائى "3 فبراير 2006"، ثأر الفراعنة من زأئير " الكونغو الديمقراطية " بعد "32" عاما وهزمها برباعية مقابل هدف، سجل أحمد حسن هدفين أولهما من ضربة جزاء فى الشوط الاول، والثانى قبل النهاية بدقيقة من ضربة حرة من الجانب الايسر دخلت الشباك دون اى يلمسها احد، وسجل حسام حسن هدفا تاريخيا قبل نهاية الشوط الاول بدقائق جعله أكبر لاعب يسجل فى تاريخ الكان، و أضاف عماد متعب الهدف الثالث فى الشوط الثانى، بينما سجل للكونغو الديمقراطية عبد الظاهر السقا مدافع المصرى فى مرماه عن طريق الخطا

.

ليصعد المنتخب المصرى لمواجهة السنغال فى نصف النهائى "7 فبراير 2006" وكان السنغال قد تخطى غينيا "3/2"، و نجح عمرو زكى من خطف بطاقة التأهل بعد نزوله بدقيقة بعد واقعة " ميدو والمعلم الشهيرة" و كان المنتخب المصرى قد تقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها أحمد حسن فى الشوط الاول، و تعادل نيانج فى الشوط الثانى

.

ليتقابل المنتخب المصرى من جديد مع نظيره الايفوارى فى نهائى البطولة "10 فبراير 2006" وسط أكثر من "80" ألف متفرج يتقدمهم الرئيس حسنى مبارك، أنتهى وقتها ألاصلى و ألاضافى بالتعادل السلبى ،أهدر من خلالها أحمد حسن ضربة جزاء أحتسبها التونسى مراد الدعمى ـ لتبتسم ضربات المعاناة الترجيحية للفراعنة مجددا بعد عشرون عام بعد أن تصدى عصام الحضرى لركلتى جزاء ليفوز الفراعنة باللقب الخامس

.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.