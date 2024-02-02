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الخارجية المصرية: الاتحاد الأوروبي يقرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أنها تبلغت من الاتحاد الأوروبي قرار تخصيص دعم مالي إضافي لمصر.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتنمية العلاقات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.
وذكرت أن الاتصال يأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي لمصر في إطار ترقية العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وأوضح البيان أن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكري علما بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يوم أمس لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021 - 2027) وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام اليهم. (النهاية)

ا س م / ر ج




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