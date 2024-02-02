الخارجية المصرية: الاتحاد الأوروبي يقرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أنها تبلغت من الاتحاد الأوروبي قرار تخصيص دعم مالي إضافي لمصر.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتنمية العلاقات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية.
وذكرت أن الاتصال يأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي لمصر في إطار ترقية العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وأوضح البيان أن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير شكري علما بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يوم أمس لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021 - 2027) وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.
وأضاف البيان أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام اليهم. (النهاية)
ا س م / ر ج
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