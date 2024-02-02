استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يرون أن الكيان الإسرائيلي المحتل تمادى في عملياته العسكرية بقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أظهر استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الجمعة اعتقاد نصف الأمريكيين بأن الكيان الاسرائيلي المحتل "تمادى" في عملياته العسكرية في قطاع غزة المحاصر والتي أودت منذ 7 أكتوبر الماضي بحياة أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.
ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز (نورك - أسوشييتيد برس) في جامعة شيكاغو خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي وشمل شريحة مجتمعية ضمت 1152 شخصا بالغا أن دعم عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل شهد تراجعا لدى مؤيدي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى المستقلين.
وأظهر أن 50 بالمئة من البالغين الأمريكيين باتوا يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي قد تجاوز ما ينبغي أن يكون وذلك بالمقارنة مع نسبة 40 بالمئة التي وجدها الاستطلاع السابق الذي أجراه المركز نفسه في نوفمبر الماضي.
وأصبحت شيكاغو بولاية الينوي هذا الأسبوع أكبر مدينة أمريكية تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن انضمت في هذا الموقف إلى مدن أمريكية كبيرة أخرى بما في ذلك ديترويت بولاية ميشيغن وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وأتلانتا بولاية جورجيا.
وسبق أن أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في ديسمبر الماضي أن نحو ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد (بيو) للأبحاث ومقره العاصمة واشنطن خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة فقد أبدى 35 بالمئة موافقتهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع العدوان على غزة بينما عبرت نسبة 41 بالمئة عن رفضها للموقف الأمريكي مع تردد 24 بالمئة في تبني موقف بهذا الشأن.
وكشفت نتائج استطلاع (بيو) أن عدم الرضا عن مقاربة بايدن لهذا الشأن أكثر شيوعا بين فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بحيث لم تتجاوز نسبة الموافقين عليها من هذه الشريحة العمرية 19 بالمئة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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