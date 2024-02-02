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استطلاع رأي: نصف الأمريكيين يرون أن الكيان الإسرائيلي المحتل تمادى في عملياته العسكرية بقطاع غزة

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أظهر استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الجمعة اعتقاد نصف الأمريكيين بأن الكيان الاسرائيلي المحتل "تمادى" في عملياته العسكرية في قطاع غزة المحاصر والتي أودت منذ 7 أكتوبر الماضي بحياة أكثر من 27 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال.
ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز (نورك - أسوشييتيد برس) في جامعة شيكاغو خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي وشمل شريحة مجتمعية ضمت 1152 شخصا بالغا أن دعم عدوان الكيان الاسرائيلي المحتل شهد تراجعا لدى مؤيدي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى المستقلين.
وأظهر أن 50 بالمئة من البالغين الأمريكيين باتوا يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي قد تجاوز ما ينبغي أن يكون وذلك بالمقارنة مع نسبة 40 بالمئة التي وجدها الاستطلاع السابق الذي أجراه المركز نفسه في نوفمبر الماضي.
وأصبحت شيكاغو بولاية الينوي هذا الأسبوع أكبر مدينة أمريكية تدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن انضمت في هذا الموقف إلى مدن أمريكية كبيرة أخرى بما في ذلك ديترويت بولاية ميشيغن وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وأتلانتا بولاية جورجيا.
وسبق أن أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه في ديسمبر الماضي أن نحو ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع حرب الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد (بيو) للأبحاث ومقره العاصمة واشنطن خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى الثالث من ديسمبر وشارك فيه 5203 أشخاص من خلفيات سياسية وفئات عمرية مختلفة فقد أبدى 35 بالمئة موافقتهم على سياسة إدارة بايدن في التعامل مع العدوان على غزة بينما عبرت نسبة 41 بالمئة عن رفضها للموقف الأمريكي مع تردد 24 بالمئة في تبني موقف بهذا الشأن.
وكشفت نتائج استطلاع (بيو) أن عدم الرضا عن مقاربة بايدن لهذا الشأن أكثر شيوعا بين فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بحيث لم تتجاوز نسبة الموافقين عليها من هذه الشريحة العمرية 19 بالمئة. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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