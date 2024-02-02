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مسؤولون.. بدء غارات جوية امريكية في سوريا والعراق ردا على هجوم الاردن

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- اعلن مسؤولون امريكيون اليوم الجمعة ان واشنطن بدأت تنفيذ غارات جوية انتقامية على أهداف في العراق وسوريا ردا على الهجوم الذي استهدف منذ أيام قاعدة أمريكية في الأردن وأدى إلى سقوط ضحايا.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم القول ان "تلك الضربات ستكون على الارجح بداية لسلسلة ضربات امريكية واسعة النطاق على الميليشيات المدعومة من ايران والتي تستهدف القوات الامريكية في المنطقة".
واضافوا ان الضربات الامريكية ستكون "اكثر فاعلية" من تلك السابقة التي نفذت في الاسابيع القليلة الماضية والتي كانت تركز في المقام الاول على مقرات تخزين الاسلحة او مرافق التدريب وذلك في مسعى من واشنطن لردع ووقف المزيد من الهجمات وتجنب توسيع الصراع في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في مؤتمر صحفي امس الخميس إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي مؤكدا مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.
وأكد أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها "رد متعدد المستويات" على هجوم الأحد الماضي ضد قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات بجروح حالة بعضهم حرجة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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