مسؤولون.. بدء غارات جوية امريكية في سوريا والعراق ردا على هجوم الاردن

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- اعلن مسؤولون امريكيون اليوم الجمعة ان واشنطن بدأت تنفيذ غارات جوية انتقامية على أهداف في العراق وسوريا ردا على الهجوم الذي استهدف منذ أيام قاعدة أمريكية في الأردن وأدى إلى سقوط ضحايا.
ونقلت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الامريكية عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هويتهم القول ان "تلك الضربات ستكون على الارجح بداية لسلسلة ضربات امريكية واسعة النطاق على الميليشيات المدعومة من ايران والتي تستهدف القوات الامريكية في المنطقة".
واضافوا ان الضربات الامريكية ستكون "اكثر فاعلية" من تلك السابقة التي نفذت في الاسابيع القليلة الماضية والتي كانت تركز في المقام الاول على مقرات تخزين الاسلحة او مرافق التدريب وذلك في مسعى من واشنطن لردع ووقف المزيد من الهجمات وتجنب توسيع الصراع في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في مؤتمر صحفي امس الخميس إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي مؤكدا مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.
وأكد أوستن أن الولايات المتحدة سيكون لها "رد متعدد المستويات" على هجوم الأحد الماضي ضد قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات بجروح حالة بعضهم حرجة. (النهاية)
ا م م / ر ج
MENAFN02022024000071011013ID1107804145
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