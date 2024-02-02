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الدوري الفرنسي .. المتصدر (باريس سان جيرمان) يهزم (ستراسبورغ) بهدفين لهدف

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 2 - 2 (كونا) -- فاز (باريس سان جيرمان) على مضيفه (ستراسبورغ) بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة في استاد (المينو) ضمن الجولة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم فريق العاصمة بهدف سجله نجمه كيليان مبابي بمساعدة الاسباني ماركو أسينسيو في أسفل وسط المرمى بالدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني استطاع لاعب أسينسيو ان يعزز موقف فريقه المتصدر (باريس سان جيرمان) بهدف ثان بمساعدة مبابي في أسفل يمين المرمى بالدقيقة 49 من عمر المباراة.
وتمكن لاعب (ستراسبورغ) الفرنسي ديلاني باكوا ان يسجل هدف فريقه البموحيد ساعدة أنجيلو في وسط يسار المرمى بالدقيقه 68.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 47 نقاط بينما يقبع فريق (ستراسبورغ) في المركز العاشر برصيد 25 نقطة. (النهاية)

م ع / ر ج



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