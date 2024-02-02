Saturday, 03 February 2024 08:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سنتكوم تعلن عن عشرات الضربات في سوريا والعراق بعد أيام من هجوم الأردن

2/2/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها شنت اليوم الجمعة عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وقالت القيادة في بيان "عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش) في 2 فبراير شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له".
وأضافت "ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا باستخدام العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة واستخدمت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".
وكشفت عن أن "المنشآت التي تم قصفها شملت مراكز عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار (المسيرات) والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة التابعة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف". (النهاية)

ع س ج / ر ج



MENAFN02022024000071011013ID1107804143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث