سنتكوم تعلن عن عشرات الضربات في سوريا والعراق بعد أيام من هجوم الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها شنت اليوم الجمعة عشرات الضربات الجوية في سوريا والعراق فيما يبدو أنه رد على هجوم استهدف القوات الأمريكية في الأردن وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وقالت القيادة في بيان "عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش) في 2 فبراير شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له".
وأضافت "ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا باستخدام العديد من الطائرات التي تضم قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة واستخدمت أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه".
وكشفت عن أن "المنشآت التي تم قصفها شملت مراكز عمليات القيادة والسيطرة ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المركبات الجوية بدون طيار (المسيرات) والمرافق اللوجستية وسلسلة توريد الذخيرة التابعة لمجموعات الميليشيات ورعاتها من الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف". (النهاية)
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